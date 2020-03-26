Подготовлен еще один видеоролик о коронавирусе COVID-2019
БАКУ /Trend/ - Подготовлен еще один видеоролик о вирусе COVID-2019.
Как сообщает Trend в четверг, в видеоролике председатель муниципалитета Италии Гуальдо-Тадино - Массимлиано Прескиутти, член Демократической партии- Винченцо Де Лука, председатель муниципалитета Лукеро Антонио Тутоло, председатель муниципалитета Реджо-Калабрии Джузеппе Фалькомата, председатель муниципалитета Делии Джанфилиппо Банчери, председатель муниципалитета Бари Антонио Декард призвали людей оставаться дома и держаться подальше от людных мест.
Представляем это видео:
: (Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Фидан Бабева Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Турция продлила лицензию компании «Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation» на разведку нефти и газа
В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок
Фонд Гейдара Алиева реализует социальный проект в рамках мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса (ФОТО)
AZAL будет перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку на безвозмездной основе
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб
Азербайджанский национальный музей искусств перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Арзу Нагиев: Народ доверяет главе государства, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - единство народа и власти
На промежуточных и вспомогательных дорогах Сумгайыта и Абшерона установлены полицейские посты (ФОТО)
Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности