Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района пожертвовали месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района поддержали инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с борьбой с коронавирусом.
Как сообщает в четверг Trend, глава и сотрудники ИВ Гедабейского района перечислили месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный с целью обеспечения финансовой поддержки мер по пресечению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане, могут перечислять средства на добровольной основе физические и юридические лица.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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