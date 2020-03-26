Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района пожертвовали месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района поддержали инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с борьбой с коронавирусом.

Как сообщает в четверг Trend, глава и сотрудники ИВ Гедабейского района перечислили месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный с целью обеспечения финансовой поддержки мер по пресечению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане, могут перечислять средства на добровольной основе физические и юридические лица.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)