Авиарейс Баку-Нахчыван-Баку будет совершаться один раз в неделю

БАКУ /Trend/ - С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) регулярные рейсы авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту Баку-Нахчыван-Баку начиная с сегодняшнего дня будут выполняться один в раз неделю, по четвергам.

Так, следующий рейс Баку-Нахчыван-Баку будет выполнен 2 апреля. Время вылета из Баку - в 13:10, время вылета из Нахчывани – в 15:30.

Кроме того, с целью предотвращения скопления людей офисы продаж авиабилетов AZAL будут закрыты, билеты на рейс из Баку в Нахчыван можно будет приобрести на сайте авиакомпании AZAL (www.azal.az).

Из Баку в Нахчыван могут вылететь только пассажиры, проживающие в Нахчыванской Автономной Республике, из Нахчывана в Баку – проживающие в столице Азербайджана.

Рейсы будут выполняться из/в Терминал 2. В здание аэровокзала будут пропускаться только пассажиры, на имя которых приобретен авиабилет. Другие лица, в том числе сопровождающие (провожающие/встречающие), в здание аэровокзала допускаться не будут.

AZAL еще раз призывает граждан без острой на то необходимости не выходить из дома и не совершать авиаперелеты. Авиакомпания просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам и быть сдержанными в нынешней чрезвычайной ситуации, с которой столкнулось большинство стран мира.