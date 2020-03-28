TƏBİB о смерти 6-летнего ребенка
БАКУ/Trend/ - В Баку шестилетний ребенок скончался, как только был доставлен в больницу, сообщили в субботу Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
По данным TƏBİB, ребенок поступил в НИИ Педиатрии имени Фараджова с синдромом "острого живота", и сразу же скончался.
"Точная причина смерти станет известной после медицинской экспертизы", - отметили в Объединении.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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