На ряде улиц и проспектов Баку проводятся ремонтные работы (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Согласно поручениям и распоряжениям главы государства для обеспечения удобного и беспрепятственного проезда Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана провело ремонтные работы на нескольких улицах и проспектах Баку (проспект Зии Буниятова, улица Микаила Мушфига).

Об этом сообщили в воскресенье Trend в Агентстве.

Согласно информации, ремонтные работы проведены на участках, на проезжей части которых образовались ямы и трещины ввиду продолжительной эксплуатации.

В ходе работ были удалены треснувшие поверхности на асфальтобетонном покрытии, затем была осуществлена укладка нового асфальтобетона. Работы в целом были проведены на территории площадью 10 тысяч квадратных метров.

Далее для обеспечения нормального движения автомобилей была нанесена дорожная разметка.

Аналогичная работа под контролем руководства Госагентства будет продолжена в соответствии с графиком и на других улицах и проспектах столицы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)