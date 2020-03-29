Компания ТАДЖ запустила услугу доставки на дом (ФОТО)

Компания «ТАДЖ» с 29 марта запустила услугу доставки на дом продуктов, производимых компанией, чтобы помочь населению придерживаться карантина.

Населению предлагается доставка на дом натуральной пиродной воды высокого качества Аквавита в бутылях емкостью 0,5 - 2 литра и таре емкостью 20 литров. Так же на выбор потребителей предлагается различные вкусы напитков Гюлюстан и Шахдаг. Доставка продуктов осуществляется бесплатно.

Воспользоваться услугой смогут как пожилые люди, так и родители-одиночки. Заказы принимаются за день до момента доставки. Информацию об условиях осуществления доставки, видах продукции и количестве минимального заказа можно узнать по телефонам: 012-447-4006 / 012-447-29-70/80 / 055-288-99-01 / 050-225-00-77

Услуга доставки является отличным и своевременным решением в непростой сложившейся ситуации в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Здоровье и спокойствие потребителей – наш главный приоритет! Именно поэтому они могут заказывать как качественную природную воду, так и различные напитки на свой вкус, не выходя из дома» - отметила С.Вердиева, руководитель по саязям с общественностью компании “Тадж”.

Необходимость предложения такой услуги возникла в связи с тем, что в торговых сетях в последнее время стало очень сложно заказать продукты на дом из-за перегруженности заказами.

В сложившейся ныне сложной экологической обстановке обеспечение потребителей «живой» натуральной водой и экологически безопасными безалкогольными напитками является основной задачей ООО «ТАДЖ», с которой она успешно справляется.

Вся продукция ООО «ТАДЖ» изготавливается на оборудованиях от ведущих международных производителей, таких как “KRONES”, “HUSKY”, "UNIVERSAL AQUA" и др. Качество продукции ООО «ТАДЖ» отмечено международными сертификатами ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005, свидетельствующими не только о высоком качестве, но и о безопасности выпускаемой продукции.