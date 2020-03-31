В Губе усилен контроль за соблюдением требований карантина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Губинском районе усилен контроль за соблюдением требований особого карантинного режима.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) принимают все необходимые неотложные меры по соблюдению правил особого карантинного режима, осуществляемого в связи с развитием коронавирусной пандемией на территории района.

Так, сотрудники полицейского патруля Губинской РОП регулярно проводят просветительские беседы с гражданами на всех улицах, проспектах и парках района и рекомендуют им оставаться дома. До лиц старше 65 лет доводятся требования и рекомендации оперативного штаба при Кабинете Министров о пребывании дома.

Кроме того, сотрудники ГДП Губинской РОП проводят профилактические беседы с водителями, управляющими транспортными средствами на территории района и сообщают им о необходимости соблюдения особого карантинного режима и присоединения к компании "EVDƏ QAL", не управляя транспортными средствами в неположенных местах.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)