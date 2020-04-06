В отношении нарушителей карантинного режима будут приняты суровые меры - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Целью введенного в Азербайджане особого режима карантина явялется защита здоровья населения и обеспечение безопасности страны.

Как сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, соблюдение гражданами правил, а также ограничений на передвижение достойно похвалы.

Однако, также наблюдаются попытки нарушить правила особого режима карантина.

Некоторые юридические и физические лица, деятельность которых разрешена, вводя в портале имена не имеющих к их работе отношения граждан, а также ряд СМИ, выдавая поддельные удостоверения , создают отдельным лицам условия для их беспрепятственного передвижения, тем самым грубо нарушая требования особого режима карантина.

Оперативный штаб предупреждает, что соответствующие структуры, контролирующие соблюдение требований особого режима полномочий, обладают возможностью получить соответствующую информацию о трудовой деятельности любого лица через электронную систему "Уведомление о трудовом договоре" министерства труда и социальной защиты населения.

В отношении юридических и физических лиц, за введение ложной информации о лицах, не имеющих с ними трудовых договоров в портал icaze.gov.az, а также в отношении структур, выдавших поддельные документы, в том числе в отношении лиц, пользующихся этими документами, в рамках законодательства будут приняты суровые меры.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)