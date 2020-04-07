Вклад Международного центра мугама в кампанию #Evdəqal (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Международный центр мугама посвятил кампании #Evdəqal очередной видеоролик.

Как сообщает во вторник Trend, в данном видео, подготовленном Центром, ханенде исполнили композицию "Гарабаг шикястеси".

Музыку к ней на таре исполнил Рашад Ибрагимов, на гавале - Сиявуш Керимов, на каманче - Табриз Юсубов.

Исполнителями композиции выступили Эльнур Зейналов, Сабухи Ибаев, Теййар Байрамов и Севиндж Сарыева.

Представляем вашему вниманию вышеуказанный видеоролик: