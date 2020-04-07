IATA призвала все страны разрешить выдавать пассажирам вместо денег депозитные ваучеры

Общество 7 апреля 2020 15:46 (UTC+04:00)
IATA призвала все страны разрешить выдавать пассажирам вместо денег депозитные ваучеры

БАКУ/Trend - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала депозитные ваучеры вместо возврата денег законной формой в отношениях покупателя авиабилета и авиакомпании. Такими ваучерами теперь IATA будет управлять в системе BSP как обычными билетами. Ассоциация призывает регуляторов всех стран разрешить законный оборот депозитных ваучеров авиакомпаний во избежание краха отрасли, сообщает Trend со ссылкой на IATA.

Об этом сообщается в открытом письме Александра де Жюньяка, генерального директора и CEO Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), адресованном всем агентам организации (туроператорам, турагентам, дистрибьюторам билетов и пр.).

«Мировая авиационная отрасль переживает свой самый серьезный кризис. Пандемия COVID-19 и вызванные ей ограничения правительств мира привели к фактической остановке работы воздушного транспорта. Одна треть мирового
авиапарка уже сейчас простаивает «на бетоне», а выручка от продажи авиабилетов упадет, по нашим оценкам, на 44% в этом году по сравнению с 2019 годом», - отметил глава IATA.

В обычное время IATA обрабатывает более 1,25 миллиарда долларов в своих системах, но сейчас организация сталкивается с тем, что гораздо больше средств выплачивается, чем поступает на счета.

Большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных денег на возвраты своим пассажирам, чем они получают за бронирования, говорится в заявлении IATA. Организация оценивает объем текущий задолженности авиакомпаний по возвратам в 35 миллиардов долларов США.

«В этих условиях наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов. Для многих игроков отрасли практически невозможно найти в короткие сроки достаточные финансовые средства, чтобы сохранить прежнюю экономическую модель и избежать банкротства.

Поэтому мы считаем, что лучшим выходом из нынешней ситуации как для авиакомпаний, так и для агентов, продающих авиабилеты на их рейсы, заключается в том, чтобы регуляторы их стран изменили требования к возврату денежных средств и позволили авиакомпаниям вместо возврата денег за билет выдавать депозитные ваучеры (то есть сохранять у себя средства пассажира за неиспользованный билет, позволив ему воспользоваться ими после стабилизации ситуации). Такими ваучерами IATA может управлять с помощью системы BSP с использованием процессов и процедур, которые уже существуют сегодня для обычных авиабилетов», - отметили в IATA.

По мнению IATA, такое решение позволит снять давление, которое в настоящее время оказывается на все организации, продающие авиабилеты, заменив ваучерами возврат денежных средств в то время, когда авиакомпании вынуждены сохранять средства для продолжения деятельности.

«IATA выражает признательность регулирующим органам в Канаде, Колумбии и Нидерландах, которые уже признали необходимость такого подхода, и мы надеемся, что другие страны сделают то же самое», - подчеркивается в заявлении IATA.

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