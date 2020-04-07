Омбудсмен Азербайджана приняла участие в исполнении распоряжения о помиловании (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 апреля подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц».

Рассмотрев направленные главе государства обращения ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, 176 заключенных были освобождены от неотбытой части наказания.

В связи с исполнением распоряжения о помиловании омбудсмен (уполномоченная по правам человека) Сабина Алиева посетила исправительные учреждения № 4 и №10 Пенитенциарной службы минюста.

Она поздравила заключенных с помилованием, отметив, что этот гуманный шаг главы государства подарил большую радость помилованным, их семьям, близким, в том числе, нам,. Она также добавила, что проводимые в стране реформы и последовательные распоряжения о помиловании положительно воспринимаются мировым сообществом.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда в своей многогранной деятельности придавал значение политике гуманизма, обеспечению прав человека, и сегодня эту политику успешно продолжают Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Омбудсмен напомнила, что за годы независимости в Азербайджане было подписано 66 распоряжений о помиловании, принято 11 актов об амнистии, в результате, чего тысячи людей воссоединились с семьями.

Омбудсмен Сабина Алиева посоветовала каждому из помилованных быть со своей семьей, беречь здоровье, учитывая возраст, соблюдать особый карантинный режим.

В заключение помилованным заключенным были вручены документы об освобождении.

Помилованные выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за распоряжения о помиловании и акты амнистии, гуманные шаги в сфере прав человека.

Следует отметить, что этим распоряжением о помиловании 10 заключенных были освобождены с учетом обращений Омбудсмена в соответствии со ст.1.7. Конституционного закона об уполномоченной по правам человека.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)