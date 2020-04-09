Пенсии за апрель доступны к получению еще в трех районах Баку

БАКУ /Trend/ - Пенсионерам Низаминского, Наримановского и Хатаинского районов Баку переведены пенсии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на завотделом по коммуникациям связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, пенсии переведены на банковские счета 85 994 человек: "Завтра пенсии получат пенсионеры Хазарского, Приллахинского, Сабунчинского и Сураханского районов. В завершение месячного перечисления пенсий, 15 апреля выплата будет осуществлена по другим районам республики, а также госслужащим, военным и лицам специального звания. 20-21 апреля будут выплачены пособия, стипендии и компенсации, а 28-го – адресная государственная социальная помощь».

Талыбов добавил, что пенсии могут получить близкие, члены семей пенсионеров в любых банкоматах, а также в платежных терминалах «Азерпочт» без удержания комиссионных.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)