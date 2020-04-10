В 2019 г. семьи в Азербайджане забрали из детских учреждений 51 ребенка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году распоряжениями районных (городских) исполнительных властей в государственных детских учреждениях были размещены 74 малолетних ребенка, 51 ребенок был передан под опеку биологических семей и близких родственников.

Об этом говорится в отчете Кабмина по итогам 2019 года, сообщает в пятницу Trend.

В отчете говорится, что для улучшения положения детей и семей, которые не имеют возможности заботиться о своих детях, 40 детей были обеспечены услугами реабилитации, 21 ребенок - альтернативным обслуживанием в группе семейного типа, 264 ребенка с ограниченными возможностями здоровья были направлены на реабилитацию.

В рамках совместного с ЮНИСЕФ проекта минобразования в четырех пилотных школах (№№ 220, 138, 252 и 202) к инклюзивному обучению были привлечены 66 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018-2019 учебном году в Азербайджане к специальному обучению были привлечены 10,5 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из них 6655 человек были привлечены к обучению на дому, 629 – к учебе в спецшколах Управления образования по г. Баку.

В настоящее время 3272 человека обучаются в специальных учебных заведениях, образовательных учреждениях с интеграционным обучением и в специальных классах при общеобразовательных школах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)