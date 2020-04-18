АФФА направила УЕФА уведомление о готовности провести матчи Евро-2020

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией COVID-19 Исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании принял решение провести турнир Евро-2020 в 2021 году.

Как передает Trend, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) уже направила УЕФА официальное согласие провести четыре соответствующих матча Евро-2020 на Бакинском олимпийском стадионе в 2021 году. Дополнительные соответствующие юридические документы будут отправлены в УЕФА до 30 апреля.

Отметим, что на Бакинском олимпийском стадионе пройдут 3 матча группы А Евро-2020 и один матч 1/4 финала. В матчах группы А в Баку будут соревноваться сборные Турции, Швейцарии и Уэльса.