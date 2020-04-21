В Азербайджане изготовили прозрачные маски для полицейских и журналистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана компания Sumaks Technologies, являющаяся резидентом Центра инкубации и акселерации INNOLAND, произвела две тысячи прозрачных масок.

Об этом во вторник сообщили Trend в Агентстве.

Было отмечено, что эти маски изготовлены из безопасных для человека экологически чистых материалов. Защитные средства изготовлены путем печати на 3D-принтере, и защищают от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Эти маски на предварительном этапе будут выданы полицейским и журналистам, которые осуществляя свою деятельность в рамках борьбы с коронавирусом, находятся в постоянном контакте с окружающими.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)