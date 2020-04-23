Baku Media Center совместно с ЮНИСЕФ запускает информационный проект в связи с пандемией COVID-19 (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:52)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместного сотрудничества Baku Media Center, представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане и Агентства по международному развитию США (USAID) стартует просветительский проект в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщили в четверг Trend в Baku Media Center, с учетом стремительного роста числа инфицированных коронавирусом в мире и актуальности проблемы, проект нацелен на предоставление информации, в частности детям и их родителям, в простой, интересной и даже увлекательной форме.

В рамках проекта на официальной странице в İnstagram представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане будет размещена подробная информация в связи с вирусом COVID-19 по многим направлениям. На странице будут публиковаться материалы по поводу необходимости оставаться дома, о симптомах заболевания, а также рекомендации по развитию детей в домашних условиях, пропаганде здорового образа жизни, в том числе соблюдению правил гигиены, необходимости доверия к информации только из достоверных источников.

В ходе проекта, который будет интересным как для детей, так и для взрослых, пользователям будут представлены анимационные ролики, практические видеоматериалы с участием детей, интерактивные игры в социальных сетях. Помимо этого на странице будут публиковаться поучительные сказки, рекомендации по психологической поддержке необходимой в период карантина от специалистов и знаменитостей. Фото, графика и видеоматериалы, которые будут публиковаться на странице UNICEF Azerbaijan в Instagram, могут быть полезны для представителей социальных и традиционных медиа-ресурсов.

Отметим, что в рамках проекта креативную и производственную работу будет осуществлять Baku Media Center.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)