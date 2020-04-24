Прием заявок на оплату по обучению студентов начнется со следующей недели

БАКУ/Trend/ - Прием заявок, связанных с оплатой обучения студентов, относящихся к уязвимой категории населения, планируется начать со следующей недели.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на видеоконференции с участием руководящих лиц аппарата министерства и ректоров высших учебных заведений.

По его словам, 19 марта Кабинетом Министров был утвержден План мероприятий в связи с выполнением Указа Президента от 19 марта 2020 года «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».

"Согласно плану мероприятий, государством предусмотрена компенсация в размере 40 миллионов манатов расходов по оплате обучения студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения. Исполнительными органами по данному направлению определены министерство образования и финансов, а срок исполнения - 2020 год. С этой целью министерство образования поручило вузам собрать соответствующие обращения этой категории студентов. Эти обращения планируется включить в созданную подсистему "Образовательной централизованной информационной системы", начиная со следующей недели. В настоящее время продолжается работа по интеграции информационных систем и ресурсов соответствующих государственных органов и учреждений в "Образовательную централизованную информационную систему", - отметил он.

Кроме того, был проведен обмен мнениями об организации процесса оценки студентов на основе результатов второго полугодия учебного года, с учетом текущей ситуации в высших учебных заведениях. Министерством даны общие рекомендации в этом направлении и поручено в кратчайшие сроки представить предложения о конкретных мерах, которые будут приняты для этой цели каждым высшим учебным заведением.