В Азербайджане участие в онлайн-собеседовании подтвердили почти 150 учителей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане почти 150 кандидатов подтвердили свои обращения, пройдя регистрацию для участия в онлайн-собеседовании, проводимом для заключения бессрочного трудового договора с учителями, работающими на основе срочного трудового договора в общеобразовательных учреждениях страны.

Об этом сказал завотделом человеческими ресурсами министерства образования Эшги Багиров, сообщает в четверг Trend.

По его словам, для участия в онлайн-собеседованиях со вчерашнего дня на личные страницы кандидатов отправляется информация. Кандидаты должны подтвердить свое участие до 24:00 часов 1 мая.

Багиров добавил, что собеседование займет 15-20 минут: «После полного завершения собеседований будут объявлены результаты. Процесс начался с Баку. На личные страницы учителей бакинских школ отправлена информация о подтверждении обращений кандидатов, желающих участвовать в собеседованиях».

Напомним, что с 4 мая начнутся онлайн-собеседования для заключения бессрочного трудового договора с учителями, работающими в данный момент по срочным трудовым договорам в общеобразовательных учреждениях страны. Посредством ссылки, отправленной на электронный адрес кандидата, он сможет подключиться к видеозвонку для получения информации. После этого на личные страницы кандидатов будут отправлены сведения о дате проведения собеседования.

Также будут созданы условия и для участия в онлайн-собеседованиях учителей, работающих на основе срочного трудового договора в других городах и районах республики.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)