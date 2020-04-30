В Азербайджане продлен срок приема заявок на участие в тренингах для медиаторов

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени в Совет медиации Азербайджана поступило более 200 обращений, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).

Согласно данным, заявители должны быть привлечены к обучению небольшими группами. В настоящее время Совет медиации по привлечению к обучению лиц, обратившихся с заявками, проводит обсуждения с соответствующей структурой по медиационному обучению.

Тем не менее, в связи с предотвращением распространения пандемии коронавируса (COVID-19) было принято решение о продлении срока приема заявок на участие в тренингах и продолжении приема заявок в соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Хотелось бы довести до сведения, что в тренингах по начальной подготовке медиаторов могут принять участие только лица, достигшие 25 лет, имеющие три года официального опыта работы и высшее образование по любой специальности. Начальное обучение медиации будет проводиться в течение 48 рабочих часов в соответствующем учебном заведении медиации, а специализированное обучение - в течение 64 часов. Зарегистрировавшись, каждый заинтересованный в обучении человек будет проинформирован об условиях участия в тренинге. Время обучения в связи с текущей ситуацией на территории страны будет определено позже, и каждый участник будет проинформирован об этом заранее",- отметили в информации.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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