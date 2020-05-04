В Баку ограничивается движение в районе дорожной развязки "20 Января" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках работ по реконструкции дороги Баку-Сумгайыт 4 и 5 мая будет ограничено движение от Московского проспекта, а также от автомобильной дороги Бакинская кольцевая-1 в направлении т.н. "Шамахинки", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В качестве альтернативы водители могут пользоваться основной дорогой Московского проспекта и Баладжарским спуском.

Ремонтно-строительные работы проводятся и на участке ул. Музаффара Гасанова от дорожной развязки "20 Января" до пересечения с ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, в связи с чем на этом участке движение также ограничено до завершения работ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)