Бактрансагентство совместно с TƏBİB проводят проверки в связи с коронавирусом среди водителей

Общество 4 мая 2020 17:54 (UTC+04:00)
Бактрансагентство совместно с TƏBİB проводят проверки в связи с коронавирусом среди водителей

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) совместно с TƏBİB провело проверки в связи с коронавирусом среди водителей, и на данный момент проверены свыше 800 водителей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли.

По его словам, среди водителей фактов инфицирования не выявлено.

"Это достигнуто благодаря своевременно принятым превентивным мерам. Агентство также ежедневно дезинфицирует гаражи", - сказал Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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