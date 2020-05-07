Завтра в Баку до 22 градусов тепла и ожидается дождь

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается дождь, днем с постепенным прекращением, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью - 12-14, днем - 19-22, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, град. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 10-15, днем - 23-28, в горах ночью - 2-7, днем - 10-15 градусов тепла.

8 мая на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующих метеозависимым людям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)