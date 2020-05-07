В Азербайджане значительно увеличивается число произведенных в Мексике автомобилей

БАКУ/Trend - Если в 2016-ом году были импортированы 5 транспортных средств, то в 2017-ом году это число превысило 100, а в 2018-ом году превысило 600 и наконец, в 2019-ом году Азербайджан импортировал 1,467 транспортных средств мексиканского производства.

В последние годы, присутствие на азербайджанском рынке автомобилей, произведенных в Мексике, значительно выросло. Это ситуация положительно отразилась на существенном росте импорта данных транспортных средств со стороны Азербайджана, с момента открытия в Баку Посольства Мексики.

В этой связи, в 2019-ом году произведенные в Мексики транспортные средства по трем категориям стали вторым наиболее экспортируемым в Азербайджан мексиканским продуктом, с широкими возможностями роста.

Как представлено на следующих графиках, автомобили с объемом мотора 1000-1500 cм3 представляют основную категорию, экспортируемых в Азербайджан. По сравнению с 2018-ом году, в 2019-ом году рост данного типа автомобилей составил 529.17%. Автомобили с моторами 1500-3000 cм3 также отметили значительный рост. Мексиканский экспорт этого вида транспортного средства, используемого, в основном, в туристическом секторе Азербайджана, возрос на 55.33%, по отношению к предыдущему году. Автомобили с моторами менее 1000 cм3 возросли на 440%, по сравнению с указанным периодом.

Согласно росту туристического сектора в Азербайджане, ожидается продолжение увеличения спроса на транспортные средства мексиканского производства с моторами 1500-3000 cм3.

В 2019-ом году, Мексика экспортировала всему миру 3.3 млн. автомобилей таких компаний, как Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota, Kia, Honda, Mazda, Ford и др.