С завтрашнего дня ограничивается движение на одной из улиц Баку

БАКУ/Trend/ - С завтрашнего вечера в Баку кратковременно будет ограничено движение автотранспортных средств на ул. Мехти Мехтизаде - от пересечения с ул. Юсифа Сафарова до пересечения с ул. 28 Мая, от пересечения с улицей 28 Мая с пересечением улиц Мехти Мехтизаде и Ковкеб Сафаралиевой, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям - пользоваться альтернативным дорогами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)