Вступительные экзамены в вузы Азербайджана будут проведены после 20 июля

БАКУ /Trend/ - Вступительные экзамены в вузы предусматривается провести после 20 июля за один раз.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, передает в четверг Trend.

По ее словам, прием документов абитуриентов будет проведен в электронном формате с 12 мая по пятое июня.