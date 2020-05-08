Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии (ФОТО)

Баку, 08 мая 2020.

Банк Республика, один из ведущих банков страны, реализующий многочисленные социальные проекты в нашей стране, накануне 28-летия своей деятельности реализовал очередной социальный проект в рамках программы Корпоративной социальной ответственности.

Руководство и сотрудники банка присоединились к благотворительной инициативе, начатой по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, и сдали кровь для детей, страдающих талассемией, гемофилией и лейкемией, так как в связи с введением специального карантинного режима в стране из-за пандемии коронавируса (COVID-19) возникла необходимость в пополнении банков крови.

В акции, посвященной 8 мая - Международному Дню Талассемии приняли участие около 150 сотрудников из Бакинских и региональных филиалов Банка.

Основной целью акции, поддерживаемой профессиональным медицинским персоналом Центрального банка крови, является поддержка детей, зарегистрированных в Республиканском центре талассемии и нуждающихся в ежемесячных переливаниях крови. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.