ВОЗ о влиянии поста в месяц Рамазан на риск инфицирования коронавирусом

БАКУ/Trend/ - На данный момент нет никаких достоверных данных о том, что пост каким-либо способом может повысить риск инфицирования коронавирусной инфекцией COVİD-19.

Об этом сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, передает в пятницу Trend.

Согласно информации, для защиты от вируса следует соблюдать дистанцию с другими людьми не менее одного метра, сторониться мест массового скопления людей. Наряду с этим следует регулярно правильно мыть руки, строго соблюдать правила личной гигиены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)