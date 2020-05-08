Штрафование за не ношение масок не в полномочиях Бакинского метрополитена
БАКУ /Trend/ - Штрафование пассажиров, входящих в Бакинский метрополитен без масок, не в компетенции структуры.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, такие меры могут принимать соответствующие структуры: "Метрополитен будет функционировать в соответствии с правилами в рамках своих полномочий, и осуществлять контроль согласно этим правилам".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Расширение действия системы "зеленого коридора" улучшит бизнес-среду в Азербайджане - Гостаможня (ФОТО)
Лента новостей
Расширение действия системы "зеленого коридора" улучшит бизнес-среду в Азербайджане - Гостаможня (ФОТО)
Хикмет Гаджиев: Называющие себя демократическими власти Армении в первую очередь должны снести памятники фашистским палачам
Во Франции состоится виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек – Оперативный штаб
США выделили 100 тысяч долларов в помощь семьям, пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
В период пандемии людская безответственность может привести к пагубным последствиям – народный артист Гурбан Исмайлов
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились о взаимодействии двух стран в разработке вакцины от COVID-19
Большинство обратившихся за единовременной помощью отказываются от предложенных общественных рабочих мест
Сиявуш Новрузов: Отменив праздник 9 Мая, тандем НФА-Мусават заложил основу оккупации наших территорий