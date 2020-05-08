Штрафование за не ношение масок не в полномочиях Бакинского метрополитена

БАКУ /Trend/ - Штрафование пассажиров, входящих в Бакинский метрополитен без масок, не в компетенции структуры.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, такие меры могут принимать соответствующие структуры: "Метрополитен будет функционировать в соответствии с правилами в рамках своих полномочий, и осуществлять контроль согласно этим правилам".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)