Глава ЗАО "Бакинский метрополитен" о вентиляции в столичном метро

БАКУ /Trend/ - Вентиляция в Бакинском метрополитене осуществляется в двух формах.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, вентиляция при движении поездов осуществляется при помощи поршневой системы, а при остановке с помощью дополнительной системы вентиляции.

"Бакинский метрополитен закупил 10 новых вентиляторов, и после завершения пандемии планируется их установка. Ввиду карантина данный процесс заморожен. Они будут установлен после определенного смягчения карантина. Некоторые меры в связи с этим уже приняты", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что в настоящее время парк метрополитена насчитывает 280 вагонов.

"Из них 55 - новые вагоны, в которых имеются кондиционеры. Старые вагоны будут работать без кондиционирования. Установка кондиционеров в таких вагонах технически невозможна, но система вентиляции приведена в рабочее состояние" - уточнил Заур Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)