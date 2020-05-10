В 97-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева Банк Республика поддержал уязвимые группы населения (ФОТО)

Банк Республика, активно поддерживающий развитие микро, малого и среднего предпринимательства в нашей стране, следуя призыву Президента страны Ильхама Алиева, запустил очередной проект по организации самозанятости уязвимых групп населения.

Банк, в 97-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжил свою деятельность по безвозмездной передаче материалов, оборудования и другого имущества безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам в различных регионах страны.

На этот раз Банк, встретился с уязвимыми группами населения в Губинском, Лянкяранском, Бардинском и Загатальском районах и подписал соглашения о предоставлении им бесплатного оборудования для поддержки самозанятости в различных секторах экономики.

Следует отметить, что эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.