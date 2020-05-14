Дезинфицирующие растворы не оказывают негативного влияния на человеческий организм – Акиф Мамедов

БАКУ/Trend/ - Дезинфицирующие растворы, используемые на территориях страны, не оказывают негативное влияние на человеческий организм, сказал в четверг Trend директор Бакинского городского дезинфекционного центра Акиф Мамедов.

Однако, по его словам, через 2 часа после дезинфекционных работ рекомендуется проводить влажную уборку, которая не уменьшает эффект использованных средств, дабы исключить сомнения в наносимом этими средствами вреде.

Директор Центра отметил, что в течение двух часов после проведения дезинфекционных работ вирусы погибают.

Он добавил, что в нынешних условиях предприятия не должны довольствоваться работами, проводимыми в профилактических целях: «Они сами тоже должны проводить текущие дезинфекционные работы, которые подразумевают обработку дверных ручек, полов, окон и прочих поверхностей специальным раствором. Санитарные работники этих предприятий должны ежедневно проводить эти мероприятия».

В заключение он добавил, что проблем с дефицитом вышеназванных растворов нет, и в стране используются растворы как местного, так и зарубежного производства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)