В Азербайджане для устраивающихся на работу учителей не предусмотрен экзамен по логике

БАКУ /Trend/ - В этом году в ходе конкурса по приему учителей на работу кандидаты не будут сдавать экзамен по логике.

Об этом сказала директор Центра профессионального развития работников образования Института образования Назакет Мехтиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в ходе конкурса претенденты будут сдавать экзамен по специальности, методике и педагогике.

Мехтиева добавила, что одним из важнейших вопросов является эффективная организация процесса преподавания и оценивания: "Поэтому в текущем году большинство вопросов на экзаменах будет не информационного характера, а скорее будет связано с применением этой информации в соответствующей ситуации".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)