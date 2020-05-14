В Азербайджане для устраивающихся на работу учителей не предусмотрен экзамен по логике
БАКУ /Trend/ - В этом году в ходе конкурса по приему учителей на работу кандидаты не будут сдавать экзамен по логике.
Об этом сказала директор Центра профессионального развития работников образования Института образования Назакет Мехтиева, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, в ходе конкурса претенденты будут сдавать экзамен по специальности, методике и педагогике.
Мехтиева добавила, что одним из важнейших вопросов является эффективная организация процесса преподавания и оценивания: "Поэтому в текущем году большинство вопросов на экзаменах будет не информационного характера, а скорее будет связано с применением этой информации в соответствующей ситуации".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Сергей Марков: Цель героизации Нжде и других пособников нацистов - это создание политической платформы военных преступников (Интервью)
Комитет парламента Азербайджана обсудит вопрос отмены ограничений в регионах в связи с коронавирусом
В январе-марте поездки с целью трудоустройства из Турции в Узбекистан сократились более чем наполовину
Шабнам Гасанова: Идеология фашизма - это пропаганда, передаваемая в Армении из поколения в поколение
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановит свой суверенитет, и есть много факторов, дающих основание говорить это
Президент Ильхам Алиев: Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника
Президент Ильхам Алиев: Борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной
Президент Ильхам Алиев: Оккупация Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны
Хикмет Гаджиев: Самовольное прибытие находящихся за рубежом азербайджанцев к пограничным пунктам неприемлемо
Лейла Абдуллаева: Гражданам, столкнувшимся за рубежом с трудностями в связи с пандемией, оказывается помощь
Лейла Абдуллаева: Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом нет зараженных коронавирусом
Заслуженная артистка Рита Амирбекова: Главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит
Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран