В Азербайджане будут проведены пробные онлайн-экзамены для абитуриентов

БАКУ/Trend/ - Обычно, последние месяцы учебного года проходят для готовящихся ко вступительным экзаменам абитуриентов крайне напряженно. Абитуриенты, которые стараются показать лучшие результаты на экзамене, опасаясь нехватки времени, чаще посещают репетиторов в этот период, готовятся ко вступительным экзаменам, участвуя в пробных экзаменах.

Однако запрет на репетиторство с начала марта этого года из-за пандемии и перенос реальных (на бумажных носителях) пробных экзаменов в некоторой мере повлияли на снижение вышеуказанной активности поступающих в вузы.

Как сообщили в четверг Trend эксперт в области образования Эльчин Сулейманов, несмотря на введение ограничений по поводу ряда мероприятий с марта, в рамках поддержки участников выпускных и вступительных экзаменов предприняты важные шаги.

«Чтобы учащиеся не отставали от программы, министерство образования организовало телеуроки, реализовало проект «Виртуальная школа». Помимо этого, на днях министр образования Джейхун Байрамов и председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде сообщили, что из экзаменационной программы будут исключены вопросы по темам, по которым проходило обучение в период особого режима карантина. Следует учитывать, что уже в начале мая репетиторская деятельность была разрешена. Таким образом, все эти шаги стали эффективной поддержкой для выпускников, которые будут сдавать выпускные и вступительные экзамены», - сказал Сулейманов.

Эксперт отметил, что единственной проблемой для абитуриентов может стать психологический фактор, вызванный неучастием на пробных экзаменах.

«Хотя не отрицается, что это в какой-то мере скажется на результатах сдающих экзамен. Однако, следует подчеркнуть, что не стоит преувеличивать масштаб проблемы. Поскольку до июня ГЭЦ будет проводить бесплатные пробные онлайн-экзамены», - сказал Сулейманов.

Эксперт напомнил, что ученики 11-х классов принимаются в вузы по результатам двух экзаменов – выпускных и вступительных.

«В этом году ввиду пандемии формат проведения экзаменов будет изменен. Абитуриенты будут сидеть за партами по одному. Поэтому их число в экзаменационных залах будет небольшим. И по этой причине, считаю, что психологический фактор ввиду неучастия абитуриентов в пробных экзаменах будет незначительным», - подчеркнул Эльчин Сулейманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)