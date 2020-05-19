По Абшеронской кольцевой ж/д могут быть пущены дополнительные поезда

БАКУ/Trend/ - По Абшеронской кольцевой железной дороге могут быть пущены дополнительные поезда.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сказали в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ("АЖД").

Было отмечено, что со вчерашнего дня в числе пассажиров, пользующихся этой кольцевой дорогой, был зафиксирован рост в 600 человек.

"В связи со смягчением с 18 мая особого режима карантина в стране согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, объем пассажироперевозок посредством Абшеронской кольцевой железной дороги сравнительно вырос. Таким образом, если в течение прошлой недели за день в среднем перевозились 2 700 пассажиров, то с 18 мая эта цифра увеличилась до 3 300 человек", - сказали в ЗАО.

В ведомстве добавили, что хотя в числе пассажиров наблюдается рост, это не вызывает существенных затруднений.

"Мы продолжаем мониторинг в связи с этим. Если рост превысит 1 000 человек, то будут приняты меры по пуску на линию дополнительных поездов", - уточнили в "АЖД".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)