Минобразования Азербайджана о студентах, которым полагается стипендия

БАКУ/Trend/ - Студент с академической задолженностью не будет получать стипендию, если до 15 сентября не воспользуется созданной для него возможностью сдачи экзаменов по задолженности.

Об этом сказал завсектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Яшар Омаров, сообщает в среду Trend.

По его словам, по результатам экзаменов в конце семестра определялся список тех, кто получит стипендию: «В список включались те, у кого были положительные отметки. Отныне этот список будет составляться не после экзаменационной сессии, а до 15 сентября. Это сделано для того, чтобы студент, который не участвовал в сессии, но хочет получать стипендию, на основании своего обращения участвовал в обзорных уроках. В этот список будут включены и студенты, которые участвовали в повторных экзаменах. После этого на основании показателя их успеваемости будут составлены правила. Сдавшие экзамены по предметам, по которым имеется задолженность, до 15 сентября могут участвовать в конкурсе для получения стипендии, но это не значит, что они обязательно получат ее, потому что число стипендий ограничено».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)