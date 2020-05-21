Муса Гулиев: Несоблюдение правил может привести к повторному распространению коронавируса

БАКУ/Trend/ - Снятие ряда ограничений в рамках карантинного режима в Азербайджане не должны расслаблять людей. Соответствующие правила должны обязательно соблюдаться, сказал в четверг Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Депутат отметил, что в Азербайджане успешно проводится борьба с коронавирусом и осуществляются все необходимые меры: «Но и на гражданах лежит большая ответственность. Чтобы победить этот вирус каждый гражданин должен осознавать свою ответственность, в противном случае вся проделанная работа пойдет насмарку, и может начаться вторая волна коронавируса».

Гулиев сказал, что Азербайджан уже накопил опыт по борьбе с вирусом и может его контролировать: «Поэтому с 18 мая государство решило ослабить карантинный режим, но это не должно успокаивать граждан, потому что невыполнение правил может способствовать повторному распространению вируса. Вот тогда вновь придется снова ужесточить карантинный режим».

Глава парламентского комитета добавил, что для того, чтобы не оставить начатую работу на половине и достичь успехов, необходимо соблюдать правила карантинного режима.

Он напомнил, что в мире еще нет страны, которая бы полностью вышла из карантинного режима: «Отрадно, что в Азербайджане низкие показатели инфицирования и смертельных случаев, но это никак не должно успокаивать нас».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)