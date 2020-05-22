У сотрудников полиции, несущих службу в Бакинском метрополитене, коронавирус не диагностирован

БАКУ /Trend/ - Нет подтвержденных фактов об инфицировании коронавирусом сотрудников полиции, которые несут службу в Бакинском метрополитене.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

Он сообщил, что в целом среди полицейских фиксируются случаи инфицирования.

"Как известно, сотрудники полиции - это люди, которые принимают активное участие в деле предотвращения распространения коронавируса. Поэтому и среди них есть немногочисленные случаи инфицирования. Однако среди сотрудников полиции, несущих службу в метрополитене, такие случаи не зафиксированы", - сказал Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)