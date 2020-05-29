Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 30 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-21, днем - 24-27, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 753 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 45-55 процентов.

На горных и предгорных территориях Азербайджана 30 мая ожидаются грозы, дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами ожидается туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 16-21, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)