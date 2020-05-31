Обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На первое июня опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в воскресенье Trend.

Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно также на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеоуроков министерства образования.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)