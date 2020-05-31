Обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - На первое июня опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в воскресенье Trend.
Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно также на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеоуроков министерства образования.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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