Марианне Васильевой предложили участвовать в проекте президента FIG в качестве эксперта

БАКУ/Trend/ - Главный тренер азербайджанской сборной команды по художественной гимнастике, удостоенная Международной федерацией гимнастики (FİG) почетного звания "заслуженный тренер", Марианна Васильева получила приглашение для участия в проекте президента FIG Моринари Ватанабэ в качестве эксперта.

Как сообщили во вторник Trend в Азербайджанской федерации гимнастики, "Проект реформ по художественной гимнастике" выдвинут Ватанабэ в начале 2018 года. Его целью является сделать гимнастику более привлекательной, справедливой и понятной для широкой аудитории. Один из основных направлений проекта заключается в усовершенствовании системы оценивания артистизма в художественной гимнастике.

С этой целью главным тренерам сборных команд стран, которые заняли высшие строчки в рейтинге последнего чемпионата, были созданы условия для того, чтобы они смогли поделиться своими мнениями и предложениями.

Главный тренер сборной Азербайджана Марианна Васильева получила предложение для участия в видеоконференции в рамках проекта, который будет проведен в июле. В ходе мероприятия она сможет поделиться своими предложениями в рамках создания системы справедливого оценивания.

Новые предложения и идеи помогут Техническому комитету по художественной гимнастике FIG для завершения очередного сборника правил для данного вида спорта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)