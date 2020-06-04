В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на 5 июня
БАКУ/Trend/ - Обнародовано расписание школьных телеуроков на пятое июня в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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