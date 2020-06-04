Все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов до 1 июля
БАКУ/ Trend - До первого июля 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов. Как сообщает в четверг Trend, информация об этом размещена на официальном сайте национальной авиакомпании AZAL.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 262 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 72, скончались два человека – Оперативный штаб
Решение об ужесточении карантинного режима принято своевременно - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов
Адалет Гаджиев: Каждый гражданин Азербайджана должен проявить ответственность в создавшейся тяжелой ситуации
Превыше всего здоровье человека, поэтому ужесточение карантина необходимо – народный артист Билал Алиев
Жители Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района смогут выходить из дома по специальному разрешению
Премьер-министр Али Асадов обратился к населению в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом (ВИДЕО)
В Баку в конце 2020 года планируется проведение чемпионатов Европы по мужской и женской спортивной гимнастике
Рашад Махмудов: Рост числа заражающихся коронавирусом делает необходимым применение жесткого карантина по выходным
Президент Ильхам Алиев: Территория нынешней Армении – древняя азербайджанская земля. Это исторический факт