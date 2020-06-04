Бакинское транспортное агентство сможет организовать перевозки работников учреждений

БАКУ/Trend/ - Учреждения, которые не обладают ресурсами в плане служебного транспорта, для перевозки своих работников могут обратиться в Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как сообщает в четверг Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Однако, по его словам, в этом вопросе лучше воспользоваться внутренними ресурсами.

"Должно быть отдано предпочтение сотрудникам, которые могут прийти на работу пешком. В необходимых случаях работодатель может провести в связи с этим обсуждения", - сказал Байрамлы.

Он отметил, что для всех работников, которые будут приходить на работу в выходные, должны быть получены разрешения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)