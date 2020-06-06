Баку после введенных на выходные жестких ограничений карантина (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - С 00:00 сегодняшнего дня до 06:00 восьмого июня, в связи с ужесточением на этот период особого карантинного режима на фоне участившихся случаев заражения коронавирусом, жителям Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района запрещено покидать места проживания.

Как сообщили в субботу Trend в Главном управлении полиции города Баку, сотрудники правоохранительных органов контролируют соблюдение установленных правил.

Напомним, что в соответствии с внесенными в законодательство поправками нарушители правил карантина могут быть привлечены к ответственности.

(Текст: Турал Гараджаев)