Баку после введенных на выходные жестких ограничений карантина (ФOTO)
БАКУ /Trend/ - С 00:00 сегодняшнего дня до 06:00 восьмого июня, в связи с ужесточением на этот период особого карантинного режима на фоне участившихся случаев заражения коронавирусом, жителям Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района запрещено покидать места проживания.
Как сообщили в субботу Trend в Главном управлении полиции города Баку, сотрудники правоохранительных органов контролируют соблюдение установленных правил.
Напомним, что в соответствии с внесенными в законодательство поправками нарушители правил карантина могут быть привлечены к ответственности.
(Текст: Турал Гараджаев)
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