Главное управление полиции Баку обратилось к населению (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главное управление полиции города Баку обратилось к населению с призывом неукоснительного соблюдения правил карантина.

Как сообщает в субботу Trend, сотрудники Управления посредством специальных громкоговорителей призывают граждан соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

"Уважаемые граждане, в связи с ужесточением особого режима карантина покидать место жительства в субботу и воскресенье запрещено. Для обеспечения безопасности своей семьи, близких оставайтесь дома", - говорится в обращении.

Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", за исключением предусмотренных постановлением категорий лиц, гражданам запрещается покидать места жительства и нахождения с 00:00 шестого по 06:00 восьмого июня 2020 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)