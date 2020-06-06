Сотрудники полиции доставили в больницу жительницу бакинского поселка, страдающую хроническим заболеванием

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку женщина с хроническим заболеванием усилиями сотрудников полиции была доставлена в больницу.

Как сообщает в субботу Trend, случай произошел сегодня утром в поселке Баладжары. Самочувствие жительницы поселка, страдающей хроническим заболеванием, внезапно ухудшилось. Ее супруг попросил о помощи сотрудников Бинагадинского РУП, несущих службу на территории.

Сотрудники полиции немедленно доставили женщину на автомобиле в медучреждение.

Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", за исключением предусмотренных постановлением категорий лиц, гражданам запрещается покидать места жительства и нахождения с 00:00 шестого по 06:00 восьмого июня 2020 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)