Эльбай Гасымзаде: Если беспечно относиться к коронавирусу, мы будем постоянно терять людей

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде в интервью Trend отметил важность соблюдения гражданами требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", за исключением предусмотренных постановлением категорий лиц, гражданам запрещается покидать места жительства и нахождения с 00:00 шестого по 06:00 восьмого июня 2020 года. Эльбай Гасымзаде высоко оценил деятельность государства по предотвращению массового распространения коронавируса.

"Ужесточение режима является вынужденной мерой государства и принята она своевременно, потому как следует честно признать, нарушение частью населения карантинного режима привело к увеличению числа заражённых. Этот показатель ежедневно стал превышать уровень в триста человек, что относительно численности населения страны неприемлемо. Почему люди снимают маски в общественных местах, носят их на подбородке, хотя должны защищаться и оберегать других? Когда обращаюсь к таким людям, стараюсь им объяснить опасность такого поступка, мне отвечают "На все воля Всевышнего, чему быть, того не миновать". Конечно все во власти Всевышнего, но нельзя так беспечно относиться к своему здоровью и подвергать опасности окружающих. Это очень опасная болезнь! Даже такая могущественная страна как США не может справиться с пандемией - там около двух миллионов заражённых и более ста тысяч жертв", - сказал заслуженный архитектор.

Эльбай Гасымзаде также прокомментировал расхожее мнение о том, что якобы коронавирус затрагивает лишь пожилых людей с различными тяжелыми болезнями.

"За последние несколько дней в Азербайджане несколько человек не достигшие пятидесяти лет стали жертвами коронавируса. Им было по 42, 47 и 48 лет. Более того, как известно из СМИ, среди жертв коронавируса есть дети, подростки и молодежь. Конечно, многое зависит от иммунной системы, и даже известны случаи выздоровления людей под сто лет. Но в любом случае, необходимо остерегаться и многие ошибаются, если считают, что это одна из форм гриппа и от нее можно избавиться традиционными способами. Причем эта болезнь очень быстро распространяется, в геометрической прогрессии, и госпитализируются целыми семьями. Если беспечно относиться к этой болезни, мы будем постоянно терять людей, а для страны ценна жизнь каждого гражданина", - отметил архитектор.

Эльбай Гасымзаде высказал отношение к распространенным в соцсетях предложениям об установлении памятника врачам, героически борющимся с коронавирусом.

"Врачи месяцами не видят свои семьи, живут в отелях и возвращаются на работу, где в экстремальных условиях, в замкнутом пространстве, в тяжеловесной спецодежде и масках, через которые нелегко дышать, рискуя свои здоровьем спасают сотни, тысячи людей. Врачи достойны самой высокой похвалы! Это настоящий героизм! Следует отметить, что они дали клятву Гиппократа и достойно выполняют свой долг. Воздвижение памятников в честь известных личностей и событий - историческая традиция, и это в компетенции государства. Я уверен, что государство высоко оценит героизм врачей, которые будут отмечены самыми высокими наградами. А самый главный памятник, я считаю, будет установлен в честь победы и освобождения Карабаха и он будут стоять тысячелетия во славу азербайджанского народа", - добавил Эльбай Гасымзаде.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)