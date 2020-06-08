В Азербайджане бакалаврам, не выполнившим минимальные требования по отдельным предметам, разрешено поступать в магистратуру

БАКУ/Trend/ - В этом году бакалаврам, набравшим минимальный балл в приемных экзаменах в магистратуру, но не сумевшим выполнить минимальные требования по отдельным предметам, разрешено участвовать в конкурсе по выбору специализации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

По совместной договоренности ГЭЦ и министерства образования, в текущем году бакалаврам, выполнившим минимальное требование по баллам в приемном экзамене в магистратуру по всем группам специальностей, но не выполнившим минимальные требования по отдельным предметам, разрешено участвовать в конкурсе платных плановых мест.

Напомним, что выбор программы и специализации будет проведен 8-18 июня 2020 года.

Страница «Заявление электронного выбора специализации бакалавра» будет активной на сайте ГЭЦ в течение дня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)