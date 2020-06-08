В Хатаинском районе Баку создается новая дорожная развязка (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С целью расширения части улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехти Мехтизаде и 28 мая и пересечения этих улиц с улицей Юсифа Сафарова Госагентство автомобильных дорог продолжает работы по реконструкции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках проводимых работ был демонтирован неиспользуемый железнодорожный мост на пересечении ул. М. Мехтизаде и 28 Мая, и проезжая часть на участке этой улицы расширена от двух до четырех полос. На участках, где улицы Сабита Оруджева, Низами, Мехти Мехтизаде и 28 Мая пересекаются с улицей Юсифа Сафарова, продолжаются работы по реконструкции для создания новой дорожной развязки. Работы по реконструкции ведутся на участке улицы Мехти Мехтизаде, расположенного между улицами Юсифа Сафарова и Иззата Оруджева. Длина улицы на этом участке составляет 1 км, а ширина - 10,5 метра.

В настоящее время на улице Мехти Мехтизаде проводятся работы по асфальтированию. Реконструкция, проведенная на части улицы 28 Мая, и осуществляемая в данный момент на улице М. Мехтизаде с целью создания современной дорожной инфраструктуры, будет проведена и на улицах Низами и Сабита Оруджева, а также на других улицах, связывающих между собой вышеуказанные улицы.

На последнем этапе проекта будет создан новый дорожный узел на пересечении улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехти Мехтизаде и 28 Мая с улицей Юсифа Сафарова.

Для удобства и безопасности автотранспортных средств на дорожном узле будут установлены светофоры, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что перенос памятника Шаху Исмаилу Хатаи создал условия для создания новой дорожной развязки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)