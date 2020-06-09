В Азербайджане впервые с момента введения карантина состоится футбольный матч

БАКУ/Trend/ - Впервые после приостановки игр Премьер-лиги Азербайджана из-за коронавируса будет проведен футбольный матч, сообщили во вторник Trend в пресс-службе ф/к «Карабах».

Первым матчем будет подготовительная игра между командами «Сабах» и «Карабах». Игра будет проходить на стадионе Bank Respublika Arena в Масазыре.

Проверочный матч будет транслироваться сегодня в прямом эфире по телеканалу CBC Sport в 19:30.

Завтра также будут проведены еще три проверочные встречи между командами «Нефтчи» и «Кешля», «Зиря» и «Сабаиль», «Сумгайыт» и «Габала».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)