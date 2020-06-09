В Азербайджане впервые с момента введения карантина состоится футбольный матч
БАКУ/Trend/ - Впервые после приостановки игр Премьер-лиги Азербайджана из-за коронавируса будет проведен футбольный матч, сообщили во вторник Trend в пресс-службе ф/к «Карабах».
Первым матчем будет подготовительная игра между командами «Сабах» и «Карабах». Игра будет проходить на стадионе Bank Respublika Arena в Масазыре.
Проверочный матч будет транслироваться сегодня в прямом эфире по телеканалу CBC Sport в 19:30.
Завтра также будут проведены еще три проверочные встречи между командами «Нефтчи» и «Кешля», «Зиря» и «Сабаиль», «Сумгайыт» и «Габала».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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